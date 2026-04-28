ऊपर लगा था बेड…नीचे तक हथियारों का तहखाना, बन रहे थे तमंचा और बंदूक

मेरठ : यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्वाट टीम, पुलिस टीम और सर्विलांस टीम ने एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मेरठ के अल्लीपुर गांव में डबल बेड के नीचे छिपा तहखाना और उसमें चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का चौंकाने वाला मामला पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उजागर हो गया। बदमाशों ने सोचा था कि इस अनोखे तरीके से कभी कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन लोहियानगर पुलिस और स्वाट टीम ने उनके पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया।