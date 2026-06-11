मेरठ में पूर्व पति के खिलाफ थाने पहुंची महिला, बेटे को बिगाड़ने का आरोप

पूरा मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली महिला ने बताया कि उसका 10 साल पहले निकाह हुआ था। इस दौरान उनके तीन बच्चे भी हुए। हालांकि, शादी में अनबन के चलते साल 2026 में दोनों ने आपसी समझौते के आधार पर एक-दूसरे से तलाक ले लिया। तलाक के बाद से बच्चा पिता के पास या उसके संपर्क में रह रहा था। लेकिन पिता ने बच्चे को अच्छी परवरिश देने के बजाय उसे अपराध और नशे के दलदल में धकेलना शुरू कर दिया।