दोस्त दोस्त ना रहा: बकरीद की दावत नहीं दी तो दोस्त ने सड़क पर दौड़ाकर पीटा, लाठी-डंडों से हमले का वीडियो वायरल

वीडियो वायरल होने और घटना की सूचना मिलने के बाद टीपी नगर थाना पुलिस हरकत में आई। इस घटना ने इलाके में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए टीपीनगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही सभी हमलावरों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।