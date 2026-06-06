UP पुलिस में बड़ा फेरबदल: मिर्जापुर, कानपुर और आगरा समेत कई जिलों को मिले नए आईपीएस अधिकारी

डीजीपी मुख्यालय का बड़ा फैसला, छह आईपीएस अधिकारियों के तबादले से बदला पुलिस प्रशासन का चेहरा (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
UP IPS Transfer List: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। DGP मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के तहत एक आईजी और पांच डीआईजी स्तर के अधिकारियों सहित कुल छह आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल को पुलिस प्रशासन में कार्यकुशलता बढ़ाने और विभिन्न इकाइयों के संचालन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पुलिस विभाग में हुए इस बदलाव के बाद कई महत्वपूर्ण परिक्षेत्रों, प्रशिक्षण संस्थानों और विशेष इकाइयों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। अधिकारियों के अनुभव और कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपने का निर्णय लिया गया है।
तबादला सूची में सबसे प्रमुख बदलाव देवीपाटन रेंज के आईजी अमित पाठक को लेकर हुआ है। अमित पाठक का चयन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (एनएसजी) के लिए हो चुका है। उनकी नई तैनाती के चलते राज्य सरकार जल्द ही उन्हें कार्यमुक्त कर सकती है।
अमित पाठक की जगह अब अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) में तैनात डीआईजी अशोक कुमार चतुर्थ को देवीपाटन रेंज का नया आईजी बनाया गया है। अशोक कुमार चतुर्थ को एक अनुभवी अधिकारी माना जाता है और उन्होंने अपने पूर्व कार्यकालों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। उनके आने से देवीपाटन रेंज में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मिर्जापुर रेंज में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। यहां डीआईजी राकेश प्रकाश सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद लंबे समय से नए अधिकारी की नियुक्ति की प्रतीक्षा थी। सरकार ने इस पद पर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) मेरठ की प्रधानाचार्य पूनम को तैनात किया है।
पूनम को एक कुशल और अनुशासित अधिकारी के रूप में जाना जाता है। प्रशिक्षण संस्थानों में उनके कार्यकाल को काफी सराहा गया है। अब मिर्जापुर रेंज की जिम्मेदारी संभालते हुए उनके सामने कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा पुलिसिंग को जनता के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने की चुनौती होगी।
प्रदेश के महत्वपूर्ण पुलिस परिक्षेत्रों में शामिल कानपुर रेंज में भी नया नेतृत्व नियुक्त किया गया है। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद में डीआईजी के पद पर कार्यरत यमुना प्रसाद को कानपुर रेंज का नया डीआईजी बनाया गया है।
कानपुर रेंज प्रदेश के सबसे संवेदनशील और व्यस्त पुलिस क्षेत्रों में गिनी जाती है। यहां अपराध नियंत्रण, औद्योगिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है। ऐसे में यमुना प्रसाद के अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।
कानपुर रेंज में डीआईजी के रूप में कार्यरत हरीश चन्दर को अब भ्रष्टाचार निवारण संगठन भेजा गया है। उन्हें वहां नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन राज्य में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच और निगरानी का महत्वपूर्ण कार्य करता है।
हरीश चन्दर के पास विभिन्न जिलों और इकाइयों में कार्य करने का व्यापक अनुभव है। माना जा रहा है कि उनके अनुभव का लाभ भ्रष्टाचार निवारण संगठन को मिलेगा और संगठन की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) से वापस लौटे आईपीएस अधिकारी रवि शंकर छवि को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने से पहले ही उनकी वापसी हुई थी, जिसके बाद वह प्रतीक्षारत चल रहे थे।
अब उन्हें डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी लोक शिकायत बनाया गया है। लोक शिकायत शाखा आम नागरिकों और पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रवि शंकर छवि के अनुभव का उपयोग इस संवेदनशील इकाई में बेहतर शिकायत निस्तारण और जनसुनवाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
भ्रष्टाचार निवारण संगठन में कार्यरत डीआईजी सचिंद्र पटेल को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें आगरा पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। आगरा प्रदेश के प्रमुख शहरों में शामिल है और पर्यटन, सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में सचिंद्र पटेल की नियुक्ति को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। उनके अनुभव का लाभ कमिश्नरेट प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने में मिल सकता है।
राज्य सरकार समय-समय पर पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करती रही है ताकि अधिकारियों के अनुभव और क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि विभिन्न इकाइयों में नए अधिकारियों की तैनाती से कार्य शैली में नवीनता आती है और प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती और जिम्मेदारियों में बदलाव को रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार का प्रयास है कि पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, प्रभावी और जनोन्मुखी बनाया जाए।
हालिया तबादलों को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे पुलिस व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में उठाए गए कदम के रूप में माना जा रहा है। जिन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनसे बेहतर नेतृत्व और प्रभावी पुलिसिंग की अपेक्षा की जा रही है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि नई तैनातियां संबंधित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को मजबूत करेंगी और जनता को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने में मददगार साबित होंगी। आने वाले समय में इन अधिकारियों के कार्यों पर नजर रहेगी और उनकी कार्यशैली से संबंधित क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था की दिशा तय होगी।
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