यूपी जनगणना: नवाबों का शहर बना जनसंख्या का ‘पावरहाउस’! 64 लाख के करीब पहुंचा लखनऊ

Lucknow News: नवाबों का शहर लखनऊअब सिर्फ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भर नहीं रह गया है, बल्कि देश के सबसे तेजी से बढ़ते महानगरों में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। जनगणना के हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस अभियान से जुड़े ताजा आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि जिले की आबादी 64.21 लाख के आंकड़े तक पहुंच सकती है। यदि अंतिम जनगणना में यह अनुमान सही साबित होता है तो लखनऊ आबादी के मामले में जयपुर, नागपुर, भोपाल, कानपुर और इंदौर जैसे कई प्रमुख शहरों को पीछे छोड़ सकता है।