‘पोस्टर पॉलिटिक्स’ पर भड़के मंत्री संजय निषाद, बोले- जनता सिर्फ मोदी-योगी को चाहती है, बाकी सब होंगे साफ!

संजय निषाद ने कहा कि सपा को पिछड़ों, दलितों और वंचितों के लिए काम करना चाहिए, जिसके लिए यह पार्टी बनी थी। उन्होंने पुराना याद दिलाते हुए आरोप लगाया कि 21 दिसंबर 2016 को जब यूपी में सपा की सरकार थी, तब इन्होंने निषाद समाज को OBC लिस्ट से बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो पार्टी पिछड़ों के हक की बात करती है, उसने खुद ऐसा काम किया। इसीलिए आज जनता सिर्फ मोदी-योगी को लाना चाहती है और बाकी सबको हटाना चाहती है।