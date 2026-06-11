यूपी में 24 घंटे लाइट’ के दावे पर विपक्ष का तंज, कहा- जनता परेशान, दावों का उड़ा ट्रांसफॉर्मर

यूपी में बिजली कटौती पर मचा सियासी बवाल | फोटो सोर्स- patrika.com
Electricity Demand In UP: उत्तर प्रदेश में रिकॉर्डतोड़ गर्मी और उमस के बीच बिजली की भारी कटौती ने अब एक बड़ा सियासी रूप ले लिया है। प्रदेश के कई जिलों में चल रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव ने सीधे मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक, सरकार के '24 घंटे बिजली' देने के दावों को लेकर घेराबंदी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए विपक्ष ने पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री जी के '24 घंटे बिजली आने के दावों' का ट्रांसफॉर्मर खुद ही उड़ गया है?
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