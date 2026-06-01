Banda News: प्रेमी ने गर्लफ्रेंड को मिलने बुलाया, कार में घुमाया, फिर नशा पिलाकर दोस्तों के साथ मिलकर किया गंदा काम, 4 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का देहात कोतवाली क्षेत्र के महोखर गांव निवासी 19 वर्षीय आदित्य मिश्रा से प्रेम संबंध था। रविवार को आदित्य ने युवती को मिलने के लिए बुलाया। आरोप है कि इसके बाद वह अपने तीन दोस्तों के साथ कार में युवती को लेकर दिनभर अलग-अलग स्थानों पर घूमता रहा। शाम के समय आरोपी युवती को नवाब टैंक क्षेत्र ले गए। पीड़िता का आरोप है कि वहां उसे जबरन शराब और गांजा पिलाया गया। नशे की हालत में पहुंचने के बाद चारों आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद आरोपी युवती को छोड़कर मौके से फरार हो गए।