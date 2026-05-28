28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांदा

बांदा हादसा: मां ने 3 महीने की मासूम बेटी को सीने से चिपकाकर बचाया, आंखों के सामने बेटे ने तोड़ा दम

Banda road accident: बांदा के बिसंडा कस्बे में तेज रफ्तार ट्राला की टक्कर से छह लोगों की मौत हो गई। बकरीद से पहले हुए इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर नो-इंट्री की मांग अनदेखी करने का आरोप लगाया। हादसे में मां ने तीन महीने की बेटी को सीने से लगाकर उसकी जान बचाई, लेकिन बेटा नहीं बच सका।

2 min read
Google source verification

बांदा

image

Mahendra Tiwari

May 28, 2026

घटना के संबंध में जानकारी देते एसपी फोटो सोर्स पुलिस X अकाउंट

घटना के संबंध में जानकारी देते एसपी फोटो सोर्स पुलिस X अकाउंट

उत्तर प्रदेश के बांदा के बिसंडा कस्बे में बुधवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार ट्राला की टक्कर से छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कस्बे में भारी वाहनों की आवाजाही रोकने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। बकरीद से पहले हुए इस हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं।

शासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश

बांदा जिले के बिसंडा कस्बे में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। हादसे में छह लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों ने साफ कहा कि अगर समय रहते कस्बे में भारी वाहनों की नो-इंट्री लागू कर दी जाती। तो इतनी बड़ी घटना टाली जा सकती थी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन ग्रामीण मुआवजे के साथ-साथ तत्काल भारी वाहनों पर रोक लगाने की मांग पर अड़े रहे। लोगों का कहना है कि रोजाना ओवरलोड बालू ट्रक तेज रफ्तार से कस्बे के अंदर से गुजरते हैं। कई बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

हादसे में बकरीद से पहले कई परिवारों की खुशियां छीन ली

हादसे ने बकरीद से पहले कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। कोर्रही गांव के रहने वाले मुबीन, जो सऊदी अरब में काम करता था। छह साल बाद दो महीने पहले ही घर लौटा था। वह त्योहार की खरीदारी करने बिसंडा जा रहा था। लेकिन रास्ते में हुए हादसे में उसकी जान चली गई। परिवार में उसके दो बेटे हैं। अब घर में मातम पसरा है।

मां ने मासूम बेटी को सीने से चिपकाया, जिससे बच गई उसकी जान

इसी ई-रिक्शा में सवार शबाना अपने 10 साल के बेटे शहबाज और तीन महीने की बेटी साफिया के साथ बाजार जा रही थी। हादसे के दौरान मां ने अपनी मासूम बेटी को सीने से चिपका लिया। जिससे बच्ची की जान बच गई। लेकिन उसका बेटा शहबाज हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गया। शबाना खुद घायल है। अस्पताल में भर्ती है।

हादसे के बाद जागा प्रशासन, नो एंट्री का कड़ाई से कराया जाएगा पालन

हादसे में ई-रिक्शा चालक समेत अन्य लोगों की भी मौत हुई है। कई परिवारों में चीख-पुकार मची हुई है। देर रात जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लोगों को भरोसा दिलाया कि कस्बे में नो-इंट्री व्यवस्था सख्ती से लागू कराई जाएगी। साथ ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की बात भी कही गई है।

ये भी पढ़ें

Kaushambi News: 15 जून को तिलक, 19 को शादी, उससे पहले प्रेमी-प्रेमिका ने एक-दूसरे से बात करते हुए दे दी जान
कौशाम्बी
इनसेट में मृतक युवक- युवती की फाइल फोटो जांच करती पुलिस सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 May 2026 12:55 pm

Published on:

28 May 2026 12:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / बांदा हादसा: मां ने 3 महीने की मासूम बेटी को सीने से चिपकाकर बचाया, आंखों के सामने बेटे ने तोड़ा दम

बड़ी खबरें

View All

बांदा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Banda Road accident: तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर

Road accident
बांदा

‘जब किसी का नाम कटेगा तब बनेगा राशन कार्ड’ बांदा में लाचार दिव्यांग को अफसरों ने 3 साल ‘दौड़ाया’, सुनते ही ADM ने लगाई फटकार

banda news, up news, banda adm scolds dso
बांदा

बांदा विश्व का दूसरा सबसे गर्म शहर, 48 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें आखिर क्या है वजह

Weather
बांदा

मायके आते ही पूरी रात प्रेमी के साथ गायब रही नई नवेली दुल्हन, सुबह बगीचे का मंजर देख कांप उठा पूरा गांव

Banda Suicide, Banda Double Suicide
बांदा

यूपी में भीषण गर्मी का कहर: बांदा का तापमान 48.2°C, झांसी-आगरा में भी पारा 46 पार, ऑरेंज अलर्ट जारी

भीषण गर्मी, फोटो सोर्स- पत्रिका
बांदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.