बांदा हादसा: मां ने 3 महीने की मासूम बेटी को सीने से चिपकाकर बचाया, आंखों के सामने बेटे ने तोड़ा दम

बांदा जिले के बिसंडा कस्बे में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा। हादसे में छह लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों ने साफ कहा कि अगर समय रहते कस्बे में भारी वाहनों की नो-इंट्री लागू कर दी जाती। तो इतनी बड़ी घटना टाली जा सकती थी। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन ग्रामीण मुआवजे के साथ-साथ तत्काल भारी वाहनों पर रोक लगाने की मांग पर अड़े रहे। लोगों का कहना है कि रोजाना ओवरलोड बालू ट्रक तेज रफ्तार से कस्बे के अंदर से गुजरते हैं। कई बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।