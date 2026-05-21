मायके आते ही पूरी रात प्रेमी के साथ गायब रही नई नवेली दुल्हन, सुबह बगीचे का मंजर देख कांप उठा पूरा गांव

आस-पास के लोगों का कहना है कि रोशनी और सुभाष के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे और घरवालों को भी इस बारे में पता था। लेकिन परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने रोशनी की शादी जबरदस्ती दूसरी जगह कर दी। गांव वालों का कहना है कि रोशनी शादी करके ससुराल तो चली गई, लेकिन वह सुभाष को भूल नहीं पाई। जैसे ही वह पहली बार मायके आई, दोनों ने मिलकर हमेशा के लिए साथ जाने का फैसला कर लिया।