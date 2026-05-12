मंडप में दूल्हा गिरा तो दुल्हन ने मांगा मेडिकल सर्टिफिकेट, बोली- ‘रिपोर्ट दिखाओ तभी करूंगी शादी’, बैरंग लौटी बारात

Etah Wedding Controversy: उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां जयमाला और रस्मों के बीच दूल्हे की 'बीमारी' ने शादी के जश्न को मातम जैसी खामोशी में बदल दिया। दूल्हे को अचानक चक्कर खाकर गिरता देख दुल्हन ने हिम्मत दिखाई और साफ कह दिया कि 'जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी, शादी नहीं होगी।' रात भर चले इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा।