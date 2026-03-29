मेला देखकर घर लौट रही थी लड़की, तभी गांव के लड़के ने लिया पकड़, दोस्तों के साथ मिलकर किया रेप

पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सूरज नामजद आरोपी है और उसके दो साथी अज्ञात हैं। पुलिस ने तुरंत पीड़िता का मेडिकल कराया है। जलेसर थाने की टीम आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। पुलिस ने गांव में दबिश देना शुरू कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। खासकर लड़कियों के अभिभावक बहुत चिंतित हैं। लोग कह रहे हैं कि मेलों और सार्वजनिक जगहों पर लड़कियों की सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। किशोरी की उम्र सिर्फ 15साल है, जो नाबालिग है। इसलिए कानून के तहत यह बहुत गंभीर मामला माना जा रहा है। परिवार अब किशोरी की मानसिक स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है।