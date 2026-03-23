जिसे बचाने आया था, उसी के सामने दम तोड़ा…जवान बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए पिता

मकसूदपुर गांव के 70 वर्षीय रफीक खां लंबे समय से गुर्दे (किडनी) की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका इलाज आगरा के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। रफीक का 40 वर्षीय बेटा जकील पिछले 10-15 साल से मुंबई में सिलाई का काम करता था और वहीं अपने परिवार के साथ रहता था। जैसे ही उसे पिता की गंभीर हालत का पता चला, वह सब कुछ छोड़कर पिछले रविवार को आगरा पहुंच गया। एक हफ्ते तक अस्पताल में पिता की सेवा करने के बाद, जकील 19 मार्च को उन्हें डिस्चार्ज कराकर गांव मकसूदपुर ले आया ताकि सब साथ मिलकर ईद मना सकें।