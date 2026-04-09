एटा में मासूम बच्ची चीखती रही और टीचर पीटता रहा, उखाड़ डाले सिर के बाल, बस 5 मिनट की थी बात

इस घटना ने पूरे इलाके में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सरकार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन स्कूल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर अगर बच्चियों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, तो बेटियां कहां सुरक्षित हैं?स्थानीय निवासी विजय गोस्वामी ने कहा, 'यह शिक्षक नहीं, हैवान है। ऐसी घटनाएं स्कूल की छवि खराब करती हैं। सरकार को ऐसे स्कूलों की मान्यता तुरंत समाप्त कर देनी चाहिए और उन्हें सील कर देना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने वाले लोग अगर खुद बच्चों के साथ ज्यादती करेंगे, तो भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा?'