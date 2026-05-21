बेटे की थी चाहत…बारी-बारी से दो बेटियों का हुआ जन्म, पति पर गुस्से में पत्नी की हत्या का आरोप

एटा : उत्तर प्रदेश के एटा जिले में बेटे की चाहत ने एक बार फिर एक युवा मां की जान ले ली। अवागढ़ थाना क्षेत्र के नगला रूपी गांव में 26 वर्षीय कीर्ति देवी की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि दो बेटियों को जन्म देने के कारण उसे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। बुधवार को मारपीट के बाद उसकी हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया गया।