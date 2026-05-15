UP Congress:मिशन शक्ति कागजों पर,लुटेरे सड़कों पर घूम रहे,एटा लूटकांड पर कांग्रेस के X पोस्ट से गरमाई सियासत

उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर वीडियो साझा करते हुए सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने लिखा— मिशन शक्ति' कागजों पर, लुटेरे घूम रहे सड़कों पर! एटा में इस बहादुर महिला के साहस को सलाम है, जिसने अकेले ही दो बाइक सवार लुटेरों के दांत खट्टे कर दिए! लेकिन सवाल उस भाजपा सरकार से है जो हर चौराहे पर 'सुरक्षित नारी' के होर्डिंग लगाकर करोड़ों रुपये फूंक रही है। क्या सूबे की कानून व्यवस्था अब पूरी तरह महिलाओं के भरोसे ही छोड़ दी गई है? मुख्यमंत्री जी, जब आपके सिपाही और गश्त करने वाली गाड़ियां सड़कों से गायब हैं, तभी लुटेरे दिन-दहाड़े बेटियों पर हमला कर रहे हैं। शुक्र है कि महिला निडर थी, वरना आपकी लचर पुलिसिंग ने तो अपराधियों को 'खुला मैदान' दे रखा है। अपराधियों में कानून का नहीं, बल्कि जनता में अपराधियों का खौफ है—यही आपके 'रामराज्य' की असली तस्वीर है!