पैसे लेकर महिलाओं को बुलाया जाता, होटल में आपत्तिजनक अवस्था में मिले कई महिलाएं और पुरुष! देह व्यापार का पर्दाफाश

होटल पर पुलिस का छापा, देह व्यापार के बड़े रैकेट का खुलासा। फोटो सोर्स-Ai
Prostitution Racket Expose: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक होटल अचानक सुर्खियों में आ गया, जब पुलिस ने देर शाम यहां छापेमारी की। बाहर से यह होटल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। कमरों में संदिग्ध गतिविधियां, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक हालात ने साफ संकेत दे दिया कि यहां सिर्फ ठहरने का काम नहीं हो रहा था, बल्कि अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
यह कार्रवाई SSP डॉ. इलामारन के निर्देशन में की गई। पुलिस टीम का नेतृत्व CO सिटी कृतिका सिंह ने किया। छापेमारी कोतवाली देहात क्षेत्र के कासगंज रोड ओवरब्रिज के पास स्थित न्यू क्लासिक होटल में की गई, जहां लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी।
पुलिस जब होटल के अंदर पहुंची तो कई महिलाएं और पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। शुरुआती पूछताछ में ही यह स्पष्ट हो गया कि होटल में संगठित तरीके से देह व्यापार कराया जा रहा था। मौके से पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की, जो इस पूरे रैकेट की पुष्टि करती है।
जांच में सामने आया कि इस अवैध धंधे को होटल संचालक और मैनेजर मिलकर चला रहे थे। ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं को बुलाया जाता था और पूरी प्रक्रिया को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जाता था। इस नेटवर्क को बेहद संगठित तरीके से संचालित किया जा रहा था।
इस रैकेट की खास बात यह थी कि भुगतान का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से किया जाता था। ग्राहकों द्वारा दी गई रकम सीधे होटल मालिक के खाते में ट्रांसफर होती थी, जिसके बाद उसे आपस में बांटा जाता था। इससे यह नेटवर्क और भी व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रहा था।
पुलिस ने मौके से होटल मैनेजर मनवीर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, छापेमारी के दौरान पकड़े गए अन्य लोगों को गवाह के रूप में मानते हुए उनके परिजनों के सुपुर्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
फिलहाल पुलिस होटल के CCTV फुटेज की जांच कर रही है, ताकि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि यह नेटवर्क शुरुआती अनुमान से कहीं बड़ा हो सकता है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिससे पूरे गिरोह का खुलासा होने की उम्मीद है।
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