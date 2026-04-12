पैसे लेकर महिलाओं को बुलाया जाता, होटल में आपत्तिजनक अवस्था में मिले कई महिलाएं और पुरुष! देह व्यापार का पर्दाफाश

Prostitution Racket Expose: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक होटल अचानक सुर्खियों में आ गया, जब पुलिस ने देर शाम यहां छापेमारी की। बाहर से यह होटल बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। कमरों में संदिग्ध गतिविधियां, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक हालात ने साफ संकेत दे दिया कि यहां सिर्फ ठहरने का काम नहीं हो रहा था, बल्कि अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।