शादी के 14 साल बाद भी नहीं हुआ बच्चा, एटा में डिप्रेशन में आकर पति-पत्नी ने पेड़ से लटककर दी जान

14 साल बाद भी बच्चा न होने से परेशान पति-पत्नी ने फांसी लगाई | फोटो सोर्स- X
Etah Suicide Case: शादी के 14 साल बाद भी संतान न होने पर डिप्रेशन में आकर दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना उत्तर प्रदेश के एटा जिले की है। यहां के निधौली कलां इलाके के रशीदपुर गांव के 35 साल के भानु प्रताप सिंह की शादी 14 साल पहले रामा देवी से हुई थी। शादी को इतने साल हो जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों बच्चा चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया और बहुत इलाज भी कराया। डॉक्टरों ने बताया था कि रामा देवी की बच्चेदानी में गांठ है, जिसका इलाज अलीगढ़ के एक अस्पताल से चल रहा था। लेकिन कोई फायदा न होता देख दोनों पति-पत्नी हर वक्त इसी बात को लेकर टेंशन में रहने लगे थे।
रोज की तरह मंगलवार की शाम को भी भानु प्रताप और रामा देवी अपने खेत पर काम करने के लिए गए थे। जब देर रात तक दोनों घर वापस नहीं आए, तो परिवार वालों को फिक्र होने लगी। इसके बाद परिजनों ने गांव वालों के साथ मिलकर उनकी खोजबीन शुरू की। ढूंढते-ढूंढते जब लोग गांव के बाहर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। खेत में एक पेड़ से दोनों के शव फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। इसके बाद रात के करीब 3 बजे पुलिस को मामले की जानकारी दी गई।
घटना की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
इस पूरे एसपी ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके का निरीक्षण किया है। शुरुआती जांच और परिस्थितियों को देखते हुए यह साफ तौर पर आत्महत्या का मामला लग रहा है। खुदकुशी की वजह संतान न होना और उसका मानसिक तनाव सामने आया है। हालांकि, पुलिस मामले की हर पहलु से जांच कर रही है।
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