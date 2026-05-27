शादी के 14 साल बाद भी नहीं हुआ बच्चा, एटा में डिप्रेशन में आकर पति-पत्नी ने पेड़ से लटककर दी जान

Etah Suicide Case: शादी के 14 साल बाद भी संतान न होने पर डिप्रेशन में आकर दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना उत्तर प्रदेश के एटा जिले की है। यहां के निधौली कलां इलाके के रशीदपुर गांव के 35 साल के भानु प्रताप सिंह की शादी 14 साल पहले रामा देवी से हुई थी। शादी को इतने साल हो जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों बच्चा चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया और बहुत इलाज भी कराया। डॉक्टरों ने बताया था कि रामा देवी की बच्चेदानी में गांठ है, जिसका इलाज अलीगढ़ के एक अस्पताल से चल रहा था। लेकिन कोई फायदा न होता देख दोनों पति-पत्नी हर वक्त इसी बात को लेकर टेंशन में रहने लगे थे।