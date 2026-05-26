सहारनपुर में 2 बच्चों की मां संग हुआ 4 बच्चों के पिता को प्यार, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

आरोपी सब्बन | फोटो सोर्स- police
Saharanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दो बच्चों की मां को एक चार बच्चों का बाप शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया। आरोप है कि इसके बाद महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया और उस पर धर्म परिवर्तन करने का भारी दबाव बनाया गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
पीड़ित महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी सब्बन, जो कि खुद चार बच्चों का पिता है, उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने उससे वादा किया था कि वह उससे शादी करेगा। महिला का आरोप है कि इस वादे की आड़ में आरोपी लंबे समय तक उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करता रहा। जब महिला ने इस धोखे का विरोध किया और शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी गाली-गलौज और मारपीट करने लगा। इतना ही नहीं, उसने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी।
महिला का आरोप है कि कहानी सिर्फ धोखे तक ही नहीं रुकी। कुछ समय बाद आरोपी सब्बन और उसके घरवाले महिला पर लगातार अपना धर्म बदलने का दबाव बनाने लगे। जब प्रताड़ना बहुत बढ़ गई, तो पीड़ित महिला ने हिम्मत जुटाई और थाने पहुंचकर पुलिस से मदद मांगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सहारनपुर के एसएसपी के निर्देश पर गंगोह थाना पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं, एससी/एसटी एक्ट और यूपी के धर्मांतरण कानून के तहत केस दर्ज कर लिया।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी सब्बन को बुढ्ढाखेड़ा पैठ रोड इलाके से धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी सब्बन ने माना कि वह शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। उसने बताया कि साल 2022 में वह जिस महिला को अपने साथ लाया था, वह भी शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे थे। आरोपी महिला को उत्तर प्रदेश से दूर हरियाणा के करनाल में एक किराए के मकान में रखकर रह रहा था। आरोपी ने कुबूला कि महिला बार-बार उस पर निकाह (शादी) करने का दबाव डालती थी, लेकिन वह तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर मारपीट और झगड़ा होता था।
गंगोह थाना पुलिस ने आरोपी सब्बन को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ में जो भी जानकारियां मिली हैं, उनके आधार पर मामले के अन्य पहलुओं की भी गहराई से जांच की जा रही है।
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