सहारनपुर में 2 बच्चों की मां संग हुआ 4 बच्चों के पिता को प्यार, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी सब्बन को बुढ्ढाखेड़ा पैठ रोड इलाके से धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी सब्बन ने माना कि वह शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। उसने बताया कि साल 2022 में वह जिस महिला को अपने साथ लाया था, वह भी शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे थे। आरोपी महिला को उत्तर प्रदेश से दूर हरियाणा के करनाल में एक किराए के मकान में रखकर रह रहा था। आरोपी ने कुबूला कि महिला बार-बार उस पर निकाह (शादी) करने का दबाव डालती थी, लेकिन वह तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर मारपीट और झगड़ा होता था।