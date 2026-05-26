“मां बोली- दो बीघा खेत के लिए मार डाला मेरी खुशबू”, रात में आया मौत का फोन, सुबह मिली बेटी की लाश;

गुड़िया देवी का आरोप है कि जब वे बेटी के घर पहुंचीं। तो ससुराल वाले सांप काटने से मौत की बात कह रहे थे। तो कभी उल्टी-दस्त से मौत होने की बात कहते रहे। पूछने पर बताया कि इलाज के लिए ले जा रहे थे। लेकिन रास्ते में मौत हो गई। बार-बार बदलते बयानों ने परिवार के शक को और गहरा कर दिया। परिजनों का कहना है कि शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। मां ने साफ आरोप लगाया कि अतिरिक्त दहेज और जमीन के लालच में उनकी बेटी की हत्या की गई है।