बेटा उठो कुछ तो बोलो, मां शव से लिपटकर रोई, गोंडा सरयू नदी में नहाने गए 17 साल के किशोर की डूबकर मौत

मामले की जानकारी मिलने पर करनैलगंज की एसडीएम नेहा मिश्रा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा और पूरी रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद पीड़ित परिवार को आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। साथ ही घाट पर सुरक्षा इंतजामों की भी जांच कराई जाएगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी सरयू नदी में हादसे हो चुके हैं। कुछ समय पहले मगरमच्छ के हमले में एक युवक की जान चली गई थी। लगातार हो रही घटनाओं के बाद अब घाटों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।