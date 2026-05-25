Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल-डीजल के दाम फिर बढ़े, गोंडा में 10 दिनों में चौथी बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती और तराई क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिला है। ताजा दरों के अनुसार गोंडा जिले में डीजल के दाम में बड़ा बदलाव दर्ज किया गया। यहां सोमवार को डीजल करीब 95.62 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। जबकि एक दिन पहले इसकी कीमत लगभग 92.86 रुपये थी। यानी महज 24 घंटे के भीतर करीब 2.76 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बीते दस दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो गोंडा में डीजल की कीमत लगातार ऊपर गई है। पहले जहां दाम करीब 91 रुपये प्रति लीटर के आसपास थे। वहीं अब यह बढ़कर 95 रुपये के पार पहुंच चुके हैं। लगातार पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से माल ढुलाई, कृषि कार्य और दैनिक यातायात प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।