Lucknow Division Petrol Diesel Rate: लगातार चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए जिलेवार नई कीमतें

Lucknow Division Petrol Diesel Price Hike: देशभर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर एक बार फिर बड़ा असर डाला है। पिछले दस दिनों में चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, जिससे महंगाई को लेकर लोगों की चिंता और बढ़ गई है। तेल कंपनियों द्वारा जारी नई दरों के अनुसार पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल अब 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल भी लगातार महंगा होता जा रहा है।