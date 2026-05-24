लखनऊ मेट्रो का 150 KM तक होगा विस्तार; बाराबंकी और PGI तक पहुंचेगी सेवा, योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रोजेक्ट पर लगाई मुहर

नए डीपीआर में सभी मेट्रो स्टेशनों पर पर्याप्त पार्किंग सुविधा विकसित करने और ई-साइकिल, ई-बाइक जैसी ई-व्हीकल सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और उनकी यात्रा सुगम होगी। UPMRC अब प्रस्तावित कॉरिडोर का विस्तृत डीपीआर (Detailed Project Report) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इस विस्तार से न सिर्फ लखनऊ शहर की यातायात व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि आसपास के जिलों के लोगों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। यह योजना लखनऊ को आधुनिक मेट्रो शहर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।