CM योगी का बड़ा फैसला; UP के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष बने प्रशासक, आदेश जारी

सरकार ने तकनीकी और कानूनी मामलों से बचने के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के साथ ही कुछ सीमाएं भी तय की हैं। प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालने वाले पंचायत अध्यक्ष कोई बड़ा नीतिगत या महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेंगे। हालांकि, जिला पंचायत के रोजमर्रा के सभी विकास कार्य, प्रशासनिक संचालन, विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन और दैनिक प्रशासनिक गतिविधियां पहले की तरह उनके हस्ताक्षर से ही जारी रहेंगी।