UP Politics: मायावती का कार्यकर्ताओं को संदेश: वोट की ताकत से हासिल करें सत्ता की मास्टर चाबी, संविधान से करें संघर्ष

मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी प्रकार के अन्याय या उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई अवश्य लड़ी जानी चाहिए, लेकिन वह पूरी तरह संविधान और कानून के दायरे में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने का अधिकार देता है और न्यायिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि यदि निचली अदालत से राहत नहीं मिलती तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का पूरा अधिकार सभी को प्राप्त है। उन्होंने कहा कि कानून के शासन में विश्वास बनाए रखना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए किसी भी विवाद या घटना के बाद लोगों को उकसाकर सड़कों पर उतारना उचित नहीं माना जा सकता।