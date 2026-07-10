‘बाबा साहेब ने दिलाए संवैधानिक अधिकार’, मायावती ने बताया- बहुजन समाज को कैसे मिली राजनीतिक ताकत

मायावती ने कहा कि लोगों को अपनी 'वोट की ताकत' को पहचानना चाहिए। आपसी एकता और वोट की ताकत के दम पर ही राजनीतिक सत्ता को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने राजनीतिक सत्ता को समाज की अनगिनत कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने वाली मास्टर चाबी बताया है। अपने बयान के अंत में मायावती ने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी बाबासाहब के बताए इसी रास्ते पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और बिना भटके अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है।