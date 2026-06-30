Ram Mandir Donation Theft: अयोध्या राम मंदिर पर राजनीति ठीक नहीं, चढ़ावा चोरी विवाद पर मायावती ने दी पहली प्रतिक्रिया

मायावती ने आगे लिखा- साथ ही, अब यहां मंदिर में श्रद्धा के चढ़ावे आदि में आगे कोई भी शिकायत ना आए। इसके लिए देश के दूसरे विख्यात व प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावे आदि के हिसाब-किताब के लिए जो वहां व्यवस्था है तो उनका यहां अयोध्या में भी अनुशरण करके इस प्रकरण को जल्दी ही सुलझाना चाहिए तो यह उचित होगा।