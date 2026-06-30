राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: चंपत राय से तीन घंटे हुई पूछताछ, बोले- उम्मीद नहीं थी टिन्नू यादव ऐसा करेगा

सूत्रों का कहना है कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद चोरी की घटना सामने आने के बाद निगरानी तंत्र की भूमिका पर सवाल उठे हैं। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि अर्जुन देव एक ही जिले में 17 वर्षों तक कैसे तैनात रहे, जबकि उनके कई बार तबादले के आदेश जारी हुए थे। बताया जाता है कि वे वीआईपी दर्शन व्यवस्था सहित ट्रस्ट के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते थे। एसआईटी उनसे पहले ही पूछताछ कर चुकी है।