‘मंदिर लूटने के लिए बनाए जा रहे हैं, राम जी के नाम पर भी नहीं बचेंगे’, कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता रेणुका चौधरी का बयान

कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता रेणुका चौधरी का बयान। फोटो सोर्स-IANS
Renuka Chowdhury Latest News: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी ने बुधवार को राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज मंदिर इस उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं कि वहां से लूट की जा सके। उन्होंने यह टिप्पणी अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और सामग्री में कथित अनियमितताओं को लेकर विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए की।
रेणुका चौधरी ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा और सामग्री की अनियमितताओं पर SIT की रिपोर्ट का परिणाम उन्हें पहले से ही अपेक्षित था। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे लोगों को सजा मिलती है, जबकि प्रभावशाली लोगों को बचा लिया जाता है। उन्होंने कथित तौर पर असली चांदी की जगह नकली चांदी बरामद होने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पहले से पता था कि छोटे लोगों को सजा मिलेगी और बड़े नाम बच जाएंगे।
रेणुका चौधरी ने अपनी बात रखते हुए एक टीवी सीरियल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक ऐसा टीवी सीरियल याद है, जिसमें बैंक लूट लिया गया था और किसी को इसकी जानकारी तक नहीं थी। इसके बाद उन्होंने मंदिरों को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, "आज, सभी मंदिर बनाए जा रहे हैं ताकि हम लूट सकें और वे सोचते हैं कि राम जी वहां रहेंगे और किसी को कभी पता नहीं चलेगा।"
रेणुका चौधरी ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि उनके काम का कभी पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि संबंधित लोगों को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, "वे भूल गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। उन्हें परिणाम भुगतना होगा।"
रेणुका चौधरी ने वंदे मातरम् विवाद को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। सोनिया गांधी और राष्ट्रीय गीत को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि इन दावों का इस्तेमाल अपनी विफलताओं को छिपाने और विपक्ष को गलत साबित करने के लिए किया जा रहा है।
रेणुका चौधरी ने कांग्रेस का बचाव करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे आरोप लगाने चाहिए जिन्हें उन्होंने निराधार बताया। उन्होंने राहुल गांधी का भी बचाव किया और कहा कि उनके कदम देश की चिंता से प्रेरित हैं। चौधरी ने कहा कि देश का राजनीतिक भविष्य आखिरकार जनता ही तय करेगी।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग