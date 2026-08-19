‘मंदिर लूटने के लिए बनाए जा रहे हैं, राम जी के नाम पर भी नहीं बचेंगे’, कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेता रेणुका चौधरी का बयान

रेणुका चौधरी ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा और सामग्री की अनियमितताओं पर SIT की रिपोर्ट का परिणाम उन्हें पहले से ही अपेक्षित था। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे लोगों को सजा मिलती है, जबकि प्रभावशाली लोगों को बचा लिया जाता है। उन्होंने कथित तौर पर असली चांदी की जगह नकली चांदी बरामद होने का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पहले से पता था कि छोटे लोगों को सजा मिलेगी और बड़े नाम बच जाएंगे।