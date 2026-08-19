UP Politics: CM योगी ने ताल ठोककर किया था जापान से निवेश का दावा, अवधेश प्रसाद बोले- ’10 साल में एक भी बिजली प्लांट नहीं लगा’

अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने यूपी-जापान बिजनेस कॉन्क्लेव को लेकर योगी सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय परेशान हैं। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आने के दावे किए गए। लेकिन उनके मुताबिक इन दावों का असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार ने अपने कई मंत्रियों को निवेश जुटाने के लिए अलग-अलग जगह भेजा था। उस समय बड़े पैमाने पर उद्यमियों के उत्तर प्रदेश आने और निवेश होने की बात कही गई थी। उन्होंने दावा किया कि करीब 10 साल बीतने के बावजूद प्रदेश में एक भी बिजली का प्लांट नहीं लगा है।