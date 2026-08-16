Brij Bhushan Singh: ‘बेइज्जत होकर लोकसभा से आया हूं, एक बार जाने की इच्छा, चुनावी सीट को लेकर भी साफ किया रुख

न्यूज एजेंसी से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह लोकसभा से एक तरह से बेइज्जत होकर आए थे। इसके बाद से वह आज तक लोकसभा नहीं गए। कहा कि अब उनकी इच्छा है कि वह चाहे एक दिन के लिए ही सही, लेकिन लोकसभा जरूर जाएं। इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो इस्तीफा भी दे सकते हैं। लोकसभा को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए कहा कि वह इस मंदिर से बेइज्जत होकर आए थे। अब उनकी इच्छा है कि एक बार फिर वहां जाकर लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम करें।