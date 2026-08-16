Gonda News: वैशाली एक्सप्रेस में छिपाकर ले जा रहा था शराब, कोच अटेंडेंट गिरफ्तार, 144 बोतल बरामद

गोंडा रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक अनिरुद्ध कुमार राय ने बताया कि बिहार जाने वाली ट्रेनों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। खासतौर पर शराब तस्करी को रोकने के लिए ट्रेनों और संदिग्ध यात्रियों की जांच की जा रही है। आरपीएफ के मुताबिक, गोंडा होकर बिहार जाने वाली ट्रेनों में अभियान लगातार जारी है। इस दौरान अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अलग-अलग कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।