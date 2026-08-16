Gonda News: अंतिम संस्कार के बाद कब्र से निकाला बच्चे का शव, तांत्रिक बोला- जिंदा कर दूंगा, फिर टूटी आस

तांत्रिक की बात पर परिजन एक बार फिर उम्मीद में आ गए। अंतिम संस्कार के बाद बच्चे के शव को मिट्टी से बाहर निकाला गया। इसके बाद तांत्रिक की ओर से दी गई जड़ी-बूटी की दवा बच्चे को पिलाने का प्रयास किया गया। परिवार के लोग काफी देर तक बच्चे के शरीर में हलचल होने का इंतजार करते रहे। समय बीतता गया। लेकिन बच्चे के शरीर में जीवन का कोई संकेत नहीं मिला। आखिरकार यह उम्मीद भी टूट गई कि बच्चा दोबारा जीवित हो सकता है। घटना के बाद इलाके में तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक के नाम पर किए जाने वाले ऐसे दावों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।