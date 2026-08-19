Ayodhya Accident: ड्यूटी पर निकले दरोगा की दर्दनाक मौत, गिट्टी लदे ट्रेलर से भिड़ी कार; सिपाही गंभीर

अयोध्या के पूराकलंदर थाना क्षेत्र में रायबरेली मार्ग पर नऊवा कुआं के पास देर रात यह दर्दनाक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी गश्त पर निकले थे। इसी दौरान उनकी कार गिट्टी लदे ट्रेलर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। दोनों घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उपनिरीक्षक आकाश यादव को मृत घोषित कर दिया। आकाश यादव की उम्र 28 वर्ष थी और वह मूल रूप से जौनपुर जनपद के रहने वाले थे।