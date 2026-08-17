Shravasti Encounter: चोरी की बड़ी साजिश से पहले पुलिस ने घेरा, बदमाशों ने चलाई गोली; एक के पैर में लगी गोली

श्रावस्ती के भिनगा इलाके में सोमवार आधी रात बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि अण्टा तिराहे से जानकी नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग चोरी की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही भिनगा कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम मौके पर पहुंची। संदिग्ध लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के पहुंचते ही बदमाशों ने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मी प्रवीण पांडेय बदमाशों की गोली से बचने की कोशिश में गिरकर घायल हो गए। पुलिस ने अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की। इसमें गोबार गांव के रहने वाले मंगरे प्रसाद के पैर में गोली लग गई।