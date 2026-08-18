18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

श्रावस्ती

पति कमाने मुंबई गया, पीछे से 5 बच्चों की मां ने रचा खेल: बुआ के बेटे संग जेवर-कैश लेकर हुई फरार

Shravasti News: यूपी के श्रावस्ती में एक महिला को अपने बुआ के लड़के से प्यार हो गया। पति मुंबई में कमाने गया था। पीछे से पांच बच्चों की मां घर से नकदी और जैवर लेकर उसके साथ फरार हो गई।
2 min read
Google source verification

श्रावस्ती

image

Shaitan Prajapat

Aug 18, 2026

woman

यूपी क्राइम न्यूज (फाइल फोटो)

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पांच बच्चों की मां अपने ही रिश्तेदार (बुआ के बेटे) के प्यार में अंधी होकर घर से नगदी और सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। घटना के समय महिला का पति परिवार के भरण-पोषण के लिए मुंबई में मजदूरी कर रहा था। घर लौटने पर जब पीड़ित पति को पूरी सच्चाई का पता चला, तो उसके होश उड़ गए। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

मुंबई में काम करता रहा पति

मिली जानकारी के अनुसार, श्रावस्ती जिले के एक गांव का रहने वाला पीड़ित युवक अपने पांच बच्चों और पत्नी के पालन-पोषण के लिए मुंबई में रहकर मेहनत-मजदूरी करता था। इसी दौरान उसकी पत्नी का संपर्क रिश्ते में लगने वाले बुआ के लड़के से हुआ। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह बातचीत घंटों चलने वाली फोन कॉल्स में बदल गई और दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया। पति की गैरमौजूदगी में दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि महिला ने अपने पांच मासूम बच्चों और समाज की परवाह किए बिना प्रेमी संग भागने का फैसला कर लिया।

तिजोरी साफ कर रातों-रात हुई फरार

बताया जा रहा है कि मौका मिलते ही महिला घर में रखे लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और मेहनत की कमाई के नगद रुपये समेटकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब काफी देर तक महिला का कोई अता-पता नहीं चला, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। बाद में जब अलमारी और बक्से चेक किए गए, तो उसमें रखे सारे जेवरात और नकदी गायब मिली। बच्चों ने परिजनों को बताया कि गांव का ही रिश्तेदार (बुआ का बेटा) अक्सर घर आया-जाया करता था।

बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल

घटना की जानकारी मिलने के बाद मुंबई से भागा-भागा घर पहुंचा पति अपनी पत्नी की इस करतूत से सदमे में है। मासूम बच्चों का अपनी मां के बिना रो-रोकर बुरा हाल है। पीड़ित पति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी घर से उसकी गाढ़ी कमाई का सारा पैसा और कीमती सामान लेकर चली गई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और सर्विलांस व लोकेशन की मदद से फरार महिला और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Aug 2026 05:35 pm

Published on:

18 Aug 2026 05:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / पति कमाने मुंबई गया, पीछे से 5 बच्चों की मां ने रचा खेल: बुआ के बेटे संग जेवर-कैश लेकर हुई फरार

बड़ी खबरें

View All

श्रावस्ती

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Shravasti Encounter: चोरी की बड़ी साजिश से पहले पुलिस ने घेरा, बदमाशों ने चलाई गोली; एक के पैर में लगी गोली

gonda
श्रावस्ती

‘गिरफ्तारी से पहले बतानी होगी वजह’, बस्ती पुलिस को सीनियर अफसरों ने सिखाए संवैधानिक नियम

Supreme court arrest rule
श्रावस्ती

श्रावस्ती में 123 करोड़ की सड़क परियोजना शुरू, नेपाल सीमा तक सफर होगा आसान

निर्माण कार्यों का शिलान्यास करते विधायक फोटो सोर्स फेसबुक अकाउंट
श्रावस्ती

शादी की खुशियों के बीच मातम, खेलते-खेलते सड़क पर पहुंचा मासूम, एंबुलेंस ने रौंदा, दर्दनाक मौत

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
श्रावस्ती

श्रावस्ती में दुर्लभ रेड सैंड बोआ के साथ तस्कर दबोचा, SSB-वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई

पकड़ा गया आरोपी के साथ SSB टीम फोटो सोर्स SSB X अकाउंट
श्रावस्ती
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.