पति कमाने मुंबई गया, पीछे से 5 बच्चों की मां ने रचा खेल: बुआ के बेटे संग जेवर-कैश लेकर हुई फरार

घटना की जानकारी मिलने के बाद मुंबई से भागा-भागा घर पहुंचा पति अपनी पत्नी की इस करतूत से सदमे में है। मासूम बच्चों का अपनी मां के बिना रो-रोकर बुरा हाल है। पीड़ित पति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी घर से उसकी गाढ़ी कमाई का सारा पैसा और कीमती सामान लेकर चली गई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और सर्विलांस व लोकेशन की मदद से फरार महिला और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।