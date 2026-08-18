पति कमाने मुंबई गया, पीछे से 5 बच्चों की मां ने रचा खेल: बुआ के बेटे संग जेवर-कैश लेकर हुई फरार

यूपी क्राइम न्यूज (फाइल फोटो)
UP Crime News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पांच बच्चों की मां अपने ही रिश्तेदार (बुआ के बेटे) के प्यार में अंधी होकर घर से नगदी और सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई। घटना के समय महिला का पति परिवार के भरण-पोषण के लिए मुंबई में मजदूरी कर रहा था। घर लौटने पर जब पीड़ित पति को पूरी सच्चाई का पता चला, तो उसके होश उड़ गए। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराकर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
मिली जानकारी के अनुसार, श्रावस्ती जिले के एक गांव का रहने वाला पीड़ित युवक अपने पांच बच्चों और पत्नी के पालन-पोषण के लिए मुंबई में रहकर मेहनत-मजदूरी करता था। इसी दौरान उसकी पत्नी का संपर्क रिश्ते में लगने वाले बुआ के लड़के से हुआ। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह बातचीत घंटों चलने वाली फोन कॉल्स में बदल गई और दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया। पति की गैरमौजूदगी में दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि महिला ने अपने पांच मासूम बच्चों और समाज की परवाह किए बिना प्रेमी संग भागने का फैसला कर लिया।
बताया जा रहा है कि मौका मिलते ही महिला घर में रखे लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहने और मेहनत की कमाई के नगद रुपये समेटकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब काफी देर तक महिला का कोई अता-पता नहीं चला, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। बाद में जब अलमारी और बक्से चेक किए गए, तो उसमें रखे सारे जेवरात और नकदी गायब मिली। बच्चों ने परिजनों को बताया कि गांव का ही रिश्तेदार (बुआ का बेटा) अक्सर घर आया-जाया करता था।
घटना की जानकारी मिलने के बाद मुंबई से भागा-भागा घर पहुंचा पति अपनी पत्नी की इस करतूत से सदमे में है। मासूम बच्चों का अपनी मां के बिना रो-रोकर बुरा हाल है। पीड़ित पति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी घर से उसकी गाढ़ी कमाई का सारा पैसा और कीमती सामान लेकर चली गई है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और सर्विलांस व लोकेशन की मदद से फरार महिला और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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