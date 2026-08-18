’12 साल की नींद से जगाया है, अब सोने नहीं देंगे!’ इमरान मसूद की सरकार को सीधी चेतावनी

इमरान मसूद ने कहा कि हम चाहते थे कि कार्यवाही जारी रहे। हम चाहते थे कि नियमों के अनुसार बहस हो, जिसमें आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके उस पर चर्चा कराते। हम यहां उनके भाषण सुनने नहीं आए हैं। संसद नियमों के अनुसार चलती है। हमने बार-बार आग्रह किया कि हमारे स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार कर कार्यवाही जारी रखें… हमने उन्हें 12 साल की नींद से जगाया है; अब आपको सोने नहीं देंगे। अब जाग जाइए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष संसद को बाधित करने के लिए नहीं, बल्कि नियमों के तहत मुद्दों पर चर्चा के लिए आया है।