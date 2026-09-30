सहारनपुर में स्कूटी को दूर तक घसीट ले गई कार, बिजली के खंभे भी तोड़े; 2 महिलाएं घायल

इसके बाद पहुंची पॉवर कॉर्पोरेशन की टीम ने बिजली लाइन के तार सड़क से हटवाएं पुलिस ने राहगीरों की मदद से दोनों महिलाओं को नजदीकी अस्पताल भिजवाया। अस्पताल में दोनों महिलाओं का उपचार चल रहा है। यहां एक महिला की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद से कार में सवार दो युवक फरार हो गए। आशंका है कि दोनों ने शराब के नशे में थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों बेहद रफ्तार से कार को दौड़ा रहे थे। सड़क पर कार सांप की तरह इधर से उधर भाग रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि अगर उस समय स्कूटी के पास सड़क पर कोई और वाहन होता तो कार उससे भी टकराती। पुलिस का कहना है कि कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कार में सवार लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।