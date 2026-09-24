स्त्री अपनी पहचान और संवेदना के साथ आगे बढ़े: कोठारी

Gulab Kothari Speech Stree Deh Se Aage: स्त्री को केवल देह, परिवार या किसी एक सामाजिक भूमिका तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। वह सृजन, संस्कार, संवेदना और चेतना की आधारशिला है। शिक्षा और करियर में आगे बढ़ते हुए स्त्री को अपनी मौलिक पहचान और संवेदनशीलता को बनाए रखना चाहिए। साथ ही परिवार और समाज में लड़के और लड़की दोनों को समान रूप से संस्कार, जिम्मेदारी और महिलाओं के सम्मान की शिक्षा मिलनी चाहिए। यह विचार पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने गुरुवार को दारूल उलूम, देवबंद में मुस्लिम फण्ड ट्रस्ट द्वारा संचालित गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित ‘स्त्री : देह से आगे’ कार्यक्रम में छात्राओं से संवाद के दौरान व्यक्त किए।