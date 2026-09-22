BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का सहारनपुर में पहला दौरा, सांसद-विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे मंथन

सहारनपुर में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राम कुमार शर्मा ने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को पुराने और नए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव जानना जरूरी है। शर्मा के मुताबिक, साल 2014 के बाद सपा, बसपा और कांग्रेस से भाजपा में आए कुछ लोगों ने संगठन में गुटबाजी को बढ़ावा दिया। इस पर रोक लगनी चाहिए, ताकि कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बना रहे।

