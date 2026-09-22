BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का सहारनपुर में पहला दौरा, सांसद-विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे मंथन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। (Photo - IANS)
UP Politics News:भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को सहारनपुर दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका सहारनपुर का पहला दौरा है। इस दौरान वह गुरु रविदास मंदिर में दर्शन करेंगे और कार्यकर्ता अजब सिंह के घर परिवार के साथ भोजन करेंगे। इसके बाद सरोवर पोर्टिको होटल में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व एमएलसी के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, क्षेत्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक भी होगी।
सहारनपुर में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राम कुमार शर्मा ने कहा कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को पुराने और नए कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने कहा कि पुराने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव जानना जरूरी है। शर्मा के मुताबिक, साल 2014 के बाद सपा, बसपा और कांग्रेस से भाजपा में आए कुछ लोगों ने संगठन में गुटबाजी को बढ़ावा दिया। इस पर रोक लगनी चाहिए, ताकि कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल बना रहे।
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