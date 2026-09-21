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चुनाव 2026 की तैयारी! वेस्ट के दो दिवसीय दौरे पर निकले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

UP Election नितिन नबीन मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर प्रवास के दौरान वेस्ट में पार्टी का इनपुट लेंगे। इसके साथ चुनावी तैयारियों के लिए भाजपाइयों में नए जोश का संचार करेंगे।
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सहारनपुर

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Shivmani Tyagi

Sep 21, 2026

nitin nabeen

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत (cahtgpt)

UP Election विधान सभा चुनाव 2026 की तैयारियां अब तेज हो जाएंगी। इसकी वजह यह है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वेस्ट यूपी के दो दिवसीय दौरे पर निकले हैं। इस दौरान वह मेरठ और सहारनपुर में रहेंगे। यहां जनप्रतनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ हाईलेवल मंथन मिटिंग करेंगे और मेरठ में देवों के देव महादेव के अलावा सहारनपुर में शक्ति की प्रतीक मां शाकम्भरी सिद्धपीठ के दर्शन करेंगे।

यूपी में चुनावी बिगुल के कयास

माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रवास के साथ ही भाजपा यूपी में चुनाव का बिगुल बजा देगी। 21 सितंबर को मेरठ की स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में एक विशाल युवा सम्मेलन रखा गया है। इस सम्मेल को संबोधित करते हुए नितिन नवीन युवाओं में नया जोश भरेंगे। इसके बाद पश्चिम के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति सम्मेलन रखा गया है। युवा सम्मेलन के बाद वह भाजपाियों के साथ मिटिंग करेंगे और उनमें चुनावी तैयारियों पर मंथन करते हुए जमीनी स्तर पर पार्टी की ताकत और कमजोरी का पता लगाएंगे।

पूर्व जनप्रतनिधियों और पदाधिकारियों के साथ मंथन

नितिन नवीन के इस दौरे की खास बात यह है कि वह भाजपा के पूर्व जनप्रतिनिधियों और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ अलग से मिटिंग करेंगे और इनपुट लेने के साथ-साथ इन समर्पित लोगों के साथ मंथन करेंगे कि किस तरह से चुनावी तैयारियों और वेस्ट में भाजपाइयों को और अधिक धार दी जा सकती है। इस मिटिंग में पूर्व पदाधिकारी, सांसद और विधायकों के अलावा पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहेंगे। माना जा रहा है कि यहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष धरातल पर वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे और क्या-क्या समस्याएं आ रही है उन सभी को जानेंगे और निदान की योजना बनाई जाएगी।

इनपुट के बाद प्रबुद्धजनों के साथ मिटिंग

दूसरे दिन 22 सितंबर को नितिन नवीन पहले मेरठ में ही प्रबुद्धजनों के साथ बैठक करेंगे। यानी पहले दिन युवाओं में जोश भरने के साथ-साथ पूर्व पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करके वेस्ट में भाजपा और जनप्रतिनिधियों की वास्तविक स्थिति पता करने के बाद अगले दिन सुबह प्रबुद्धजनों के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वह मुजफ्फरनगर होते हुए सहारनपुर पहुंचेगे। मुजफ्फरनगर में भाजपाइयों ने उनके स्वागत की तैयारियां की हैं। यहां भी वह कुछ समय के लिए रुककर भाजपाइयों से इनपुट ले सकते हैं और उन्हे चुनावी तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दे सकते हैं।

22 सितंबर को कार्यकर्ता के घर करेंगे भोजन

22 सितंबर की दोपहर को नितिन नवीन का काफिला सहारनपुर पहुंचेगा। यहां पर वह एक कार्यकर्ता के आवास पर पहुंचकर भोजन करेंगे। एक सामान्य कार्यकर्ता के घर पर भोजन करके नितिन नवीन यह संदेश देंगे कि उनकी पार्टी में कार्यकर्ता ही प्रथम होता है। इसके बाद वह वेस्ट यूपी के पूर्व सांसदों और विधायकों के साथ मिटिंग करेंगे। इस मिटिंग को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद चुनावी तैयारियों को लेकर मिटिंग होगी जिसमें वह क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों के साथ मंथन करेंगे।

मां शाकम्भरी सिद्धपीठ दर्शन के साथ होगा प्रवास विराम

मेरठ में चुनावी रणनीती के साथ-साथ वह पूरा महादेव में स्थित एतिहासिक मंदिर में पहुंचकर देवों के देव महादेव के दर्शन करेंगे और सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकम्भरी देवी के दर्शन करेंगे। भाजपा अध्यक्ष के इस वेस्ट के दौरे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दो दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम आया है उससे यह कयास लगाएं जा रहे हैं कि अब यूपी में विधान सभा का चुनाव बिगुल बज गया है।

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Updated on:

21 Sept 2026 09:10 am

Published on:

21 Sept 2026 09:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / चुनाव 2026 की तैयारी! वेस्ट के दो दिवसीय दौरे पर निकले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

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