चुनाव 2026 की तैयारी! वेस्ट के दो दिवसीय दौरे पर निकले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

नितिन नवीन के इस दौरे की खास बात यह है कि वह भाजपा के पूर्व जनप्रतिनिधियों और समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ अलग से मिटिंग करेंगे और इनपुट लेने के साथ-साथ इन समर्पित लोगों के साथ मंथन करेंगे कि किस तरह से चुनावी तैयारियों और वेस्ट में भाजपाइयों को और अधिक धार दी जा सकती है। इस मिटिंग में पूर्व पदाधिकारी, सांसद और विधायकों के अलावा पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहेंगे। माना जा रहा है कि यहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष धरातल पर वास्तविक स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे और क्या-क्या समस्याएं आ रही है उन सभी को जानेंगे और निदान की योजना बनाई जाएगी।