Saharanpur News: सहारनपुर मस्जिद मामले में हाईकोर्ट का बड़ा दखल, यूपी सरकार से मांगा जवाब, जुर्माने की वसूली पर रोक

मस्जिद प्रबंधन की ओर से मुतवल्ली तनवीर अहमद ने याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को प्रशासन ने बिना नोटिस और सक्षम आदेश के ध्वस्त कर दिया। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कार्रवाई के दौरान संबंधित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। मस्जिद कमेटी ने वर्शिप एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए भी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। इसके अलावा बिजली का बिल स्वीकार नहीं करने, सभी गवाहों की पूरी गवाही दर्ज नहीं कराने और फाइल को बहस के लिए लगाकर अंतिम निर्णय किए जाने जैसे प्रक्रिया संबंधी बिंदुओं को भी याचिका में चुनौती दी गई है।