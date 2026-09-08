यूट्यूबर हुदा जरीवाला गिरफ्तार; सहारनपुर मस्जिद एक्शन पर CM योगी को दी थी चुनौती, कहा- हम चुप नहीं बैठेंगे

खुद को सामाजिक कार्यकर्ता और यूट्यूबर बताने वाली हुदा जरीवाला आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता रह चुकी हैं। उन्होंने BBC लंदन में भी काम किया है। हुदा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनका जन्म और शुरुआती पढ़ाई सऊदी अरब के रियाद में हुई थी क्योंकि उनके पिता वहां रहते थे। उनका परिवार भोपाल और कराची से भी ताल्लुक रखता है। हुदा सऊदी अरब के संस्कृति और सूचना मंत्रालय की रिसर्च टीम का हिस्सा भी रह चुकी हैं। भारत आने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई शहरों और गांवों में काम किया। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में जमकर प्रचार भी किया था।