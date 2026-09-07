सहारनपुर मस्जिद विवाद में नया मोड़, स्वामी यशवीर बोले, यहां कभी प्राचीन शिव मंदिर था

Saharanpur Mosque Claim Shiv Temple: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद हटाए जाने के बाद मिले पुराने कुएं ने विवाद को नया मोड़ दे दिया है। कुएं को लेकर हिंदूवादी नेताओं ने कई दावे किए हैं। स्वामी यशवीर महाराज ने दावा किया कि यहां प्राचीन शिव मंदिर रहा होगा, जबकि साध्वी प्राची ने स्थल की खुदाई कराने की मांग की है। बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने भी ASI से कुएं की उम्र और ऐतिहासिक स्थिति की जांच कराने की मांग की है।