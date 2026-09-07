‘भाजपा के पास अब कुछ नहीं बचा’, सहारनपुर मस्जिद विवाद पर अवधेश प्रसाद बोले- न सत्ता में रहेंगे न कहीं से जीत पाएंगे

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा बाबासाहेब द्वारा दिए गए संविधान का पालन करेगी या नहीं। उन्होंने धार्मिक आजादी और संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। फखरुल हसन चांद ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बाबासाहेब के दिए संविधान का पालन करेगी या नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी तय प्रक्रिया के तहत काम करेगी या नहीं? भारतीय जनता पार्टी इस देश को कमजोर करना चाहती है। अगर मंदिरों और मस्जिदों को गिराने का रिकॉर्ड किसी पार्टी के नाम है, तो वह भारतीय जनता पार्टी है।