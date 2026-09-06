सहारनपुर में कलेक्ट्रेट वाली मस्जिद ढहाने के बाद अब अन्य मस्जिद और मदरसे रडार पर, कई को नोटिस

इसी तरह से देवबंद क्षेत्र के गांव पंडोली से भी एक शिकायत की गई। इस शिकायत में भी कहा गया कि गांव में 0.0300 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा करके मस्जिद बना ली गई है। इस शिकायत में कहा गया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनाई गई है उस जमीन की कीमत करीब 20 लाख रुपये है। इसी तरह से नागल थाना क्षेत्र के गांव छलौली में भी इस तरह की शिकायत की गई है। जिसमें करीब 0.2900 हेक्टेयर भूमि में मदरसा बनाए जाने की शिकायत की गई है। इस जमीन की कीमत शिकायती पत्र में करीब 19 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा एक अन्य शिकायत के अनुसार देवबंद क्षेत्र के गांव अम्बेहटा शेखा में भी अतिक्रमण करके 0.1000 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर लिया गया और वहां पर भी मदरसा बना लिया गया। इस जमीन की कीमत भी शिकायती पत्र में करीब 17 लाख रुपये बताई गई है।