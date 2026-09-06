Mosque Demolition Case: 100 साल पुरानी इमारत अवैध कैसे? सुरेंद्र राजपूत रात बोले-अंधेरे में मस्जिद गिराना ध्रुवीकरण की साजिश

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने लखनऊ में सहारनपुर की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि करीब 100 साल पुरानी किसी इमारत को सीधे तौर पर अवैध नहीं कहा जा सकता। उन्होंने दावा किया कि प्रभावित पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि संविधान लोगों को न्याय पाने का अधिकार देता है और संबंधित पक्ष को उच्च अदालत में जाने का मौका मिलना चाहिए था। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि रात के अंधेरे में प्रशासन के इशारे पर मस्जिद को गिराया गया। उन्होंने इसे हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश बताया।