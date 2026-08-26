UP Election 2027: UP में भाजपा के वोट बैंक पर विपक्ष की नजर, 43 सीटों की जीत के बाद अब नया दांव, क्या बदलेंगे जातीय समीकरण

Uttar Pradesh Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण और जातीय जनगणना का मुद्दा फिर सियासत के केंद्र में आता दिख रहा है। बृजेश पाठक की आरक्षण हटाओ आंदोलन के हर्ष दुबे से मुलाकात के बाद शुरू हुई चर्चा को अखिलेश यादव ने सरकार पर आरक्षण खत्म करने के आरोप से जोड़ दिया। अब सपा-कांग्रेस की नजर भाजपा के मजबूत OBC और गैर-जाटव दलित वोट बैंक पर मानी जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में 43 सीटों पर जीत के बाद विपक्ष इस मुद्दे को फिर बड़े चुनावी दांव के तौर पर आजमा सकता है।