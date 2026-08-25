कंगना रनौत के बयान पर भड़की सपा, रविदास मेहरोत्रा बोले- ‘कपड़ों पर टिप्पणी करना शर्मनाक’

UP election 2027: लखनऊ में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का विकल्प सिर्फ समाजवादी पार्टी है। विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है कि सपा की सरकार बनानी है और प्रदेश का सीएम अखिलेश यादव को बनाना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई अखिलेश यादव करें। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है। लेकिन, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जनता से जुड़े मुद्दों को हम उठाएंगे।